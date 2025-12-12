Премьер-министр Эстонии пропал во время выступления Зеленского

Эстонский премьер-министр Кристен Михал внезапно исчез во время онлайн-конференции лидера Украины Владимира Зеленского по «коалиции желающих». Об этом пишет РИА Новости.

На видеозаписи видно, что сначала он сидел среди других руководителей стран, но через три минуты его кресло опустело.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который находился в кадре, никак не прореагировал на произошедшее.

В ходе встречи Зеленский говорил о переговорах с представителями США по вопросам безопасности, а также подтвердил, что Украина не собирается уступать территорию, сославшись на конституционные, международные и моральные основания.

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