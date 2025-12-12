Прямой эфир

Премьер-министр Эстонии пропал во время выступления Зеленского

12 декабря 2025 08:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Премьер-министр Эстонии пропал во время выступления Зеленского-0

Эстонский премьер-министр Кристен Михал внезапно исчез во время онлайн-конференции лидера Украины Владимира Зеленского по «коалиции желающих». Об этом пишет РИА Новости.

На видеозаписи видно, что сначала он сидел среди других руководителей стран, но через три минуты его кресло опустело.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который находился в кадре, никак не прореагировал на произошедшее.

В ходе встречи Зеленский говорил о переговорах с представителями США по вопросам безопасности, а также подтвердил, что Украина не собирается уступать территорию, сославшись на конституционные, международные и моральные основания.

Фото: pixabay

Другие новости рубрики

Все новости
Американский журнал Time назвал «архитекторов ИИ» человеком года
12 декабря 2025 07:39

Американский журнал Time назвал «архитекторов ИИ» человеком года

Война с наркотрафиком – США захватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы
12 декабря 2025 07:01

Война с наркотрафиком – США захватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы

Рейтинг политиков стремительно падает! Литовцы недовольны работой правительства
12 декабря 2025 06:57

Рейтинг политиков стремительно падает! Литовцы недовольны работой правительства