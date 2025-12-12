Трамп: США не хотят тратить впустую время на разговоры по Украине

США не будут участвовать в переговорах по Украине без реальных перспектив, заявил лидер Америки Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости. Прежде пресс-секретарь Белого дома заявила, что Трамп устал от встреч ради встреч и что ему нужны действия. Об этом пишет РИА Новости.

Встреча между США, европейскими странами и Украиной по мирному договору должна пройти в Париже. При этом президент Штатов заявил, что американская стороны примет в ней участие, если поверит, что есть шанс на достижение успеха, чтобы не терять времени.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. В Москве назвали переговоры предметными, отметив укрепление позиций России на фронте СВО. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивает, что Киев должен начать переговорный процесс, иначе продолжение конфликта опасно.

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