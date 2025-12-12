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Американский журнал Time назвал «архитекторов ИИ» человеком года

12 декабря 2025 07:39
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Американский журнал Time назвал «архитекторов ИИ» человеком года-0

Американский журнал Time назвал «архитекторов искусственного интеллекта» персонами года в 2025 году. Об этом пишет РИА Новости.

В список вошли Илон Маск (xAI), Марк Цукерберг (Meta), Сэм Альтман (OpenAI), а также генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, генеральный директор AMD Лиза Су, генеральный директор DeepMind Демис Хассабис, Дарио Амодеи из Anthropic и основательница ImageNet Фей-Фей Ли. Об этом пишет РИА Новости.

Обложка выпуска оформлена в стиле знаменитой фотографии «Обед на вершине небоскреба»: руководители отрасли сидят на балке над городом.

Ранее на платформе Polymarket появились предположения, что титул может получить искусственный интеллект, Дональд Трамп, Дженсен Хуанг, Сэм Альтман или Папа Римский Лев XIV.

Фото: pixabay

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