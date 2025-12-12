Американский журнал Time назвал «архитекторов ИИ» человеком года

Американский журнал Time назвал «архитекторов искусственного интеллекта» персонами года в 2025 году. Об этом пишет РИА Новости.

В список вошли Илон Маск (xAI), Марк Цукерберг (Meta), Сэм Альтман (OpenAI), а также генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, генеральный директор AMD Лиза Су, генеральный директор DeepMind Демис Хассабис, Дарио Амодеи из Anthropic и основательница ImageNet Фей-Фей Ли. Об этом пишет РИА Новости.

Обложка выпуска оформлена в стиле знаменитой фотографии «Обед на вершине небоскреба»: руководители отрасли сидят на балке над городом.

Ранее на платформе Polymarket появились предположения, что титул может получить искусственный интеллект, Дональд Трамп, Дженсен Хуанг, Сэм Альтман или Папа Римский Лев XIV.

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