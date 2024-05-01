А в Варшаве сегодня фиксируют пик недовольств. Поляки выступают против втягивания страны в украинский конфликт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы выразить свою позицию, местные жители прошли маршем по улицам столицы.

В числе участников – сотни граждан, чье видение ситуации расходится с мнением правительства. Пока власти спонсируют режим Зеленского, граждане призывают отказаться от поставок оружия Киеву. Жители предлагают чиновникам позаботиться о благосостоянии своего государства, потратить деньги на решение внутренних проблем. «Это не наша война» – написано на плакатах демонстрантов. А накачка Украины оружием только затягивает конфликт. Шествие в Варшаве закончилось митингом, на котором звучали те же лозунги: Польша не должна быть вовлечена в противостояние в Украине.