Прямой эфир

«Это не наша война». Поляки призывают правительство отказаться от поставок оружия Киеву

01 мая 2024 16:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

А в Варшаве сегодня фиксируют пик недовольств. Поляки выступают против втягивания страны в украинский конфликт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы выразить свою позицию, местные жители прошли маршем по улицам столицы.

«Это не наша война». Поляки призывают правительство отказаться от поставок оружия Киеву-1

В числе участников – сотни граждан, чье видение ситуации расходится с мнением правительства. Пока власти спонсируют режим Зеленского, граждане призывают отказаться от поставок оружия Киеву. Жители предлагают чиновникам позаботиться о благосостоянии своего государства, потратить деньги на решение внутренних проблем. «Это не наша война» – написано на плакатах демонстрантов. А накачка Украины оружием только затягивает конфликт. Шествие в Варшаве закончилось митингом, на котором звучали те же лозунги: Польша не должна быть вовлечена в противостояние в Украине.

# Протесты

Другие новости рубрики

Все новости
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области России превысил исторический максимум
01 мая 2024 16:44

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области России превысил исторический максимум

В США разбился истребитель F-16 с химикатами на борту
01 мая 2024 15:20

В США разбился истребитель F-16 с химикатами на борту

Норвегия поможет Украине, выделив для неё ещё 630 млн долларов
01 мая 2024 14:40

Норвегия поможет Украине, выделив для неё ещё 630 млн долларов

Армия РФ нанесла удар по штабу ВСУ в Одессе – подполье
01 мая 2024 14:10

Армия РФ нанесла удар по штабу ВСУ в Одессе – подполье

Первые F-16 могут появиться в Украине после Пасхи
01 мая 2024 13:48

Первые F-16 могут появиться в Украине после Пасхи

В Германии подожгли летний домик главы Rheinmetall из-за поставок оружия в Украину
01 мая 2024 13:29

В Германии подожгли летний домик главы Rheinmetall из-за поставок оружия в Украину

«Реал» и «Бавария» сыграли вничью в матче полуфинала Лиги чемпионов
01 мая 2024 12:54

«Реал» и «Бавария» сыграли вничью в матче полуфинала Лиги чемпионов

Житель Нью-Йорка признался, что передал компаниям из РФ технологии для дронов
01 мая 2024 11:47

Житель Нью-Йорка признался, что передал компаниям из РФ технологии для дронов

Пентагон сталкивается с проблемой поставок вооружений из-за Киева
01 мая 2024 10:33

Пентагон сталкивается с проблемой поставок вооружений из-за Киева

В южной провинции Китая под завалами оказалось 18 автомобилей, 19 человек погибли
01 мая 2024 10:15

В южной провинции Китая под завалами оказалось 18 автомобилей, 19 человек погибли

Польша заявила о переброске техники на север страны
01 мая 2024 10:02

Польша заявила о переброске техники на север страны

Сенат США одобрил запрет импорта обогащенного урана из РФ
01 мая 2024 09:30

Сенат США одобрил запрет импорта обогащенного урана из РФ