В Индии четыре человека погибли при пожаре в больнице для пациентов с коронавирусом

Новости Индии. Не менее четырех человек погибли в результате пожара в больнице в городе Райпур, где лечат заразившихся коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. Не менее четырех человек погибли в результате пожара в больнице в городе Райпур, где лечат заразившихся коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один человек погиб в огне, трое – от удушья. Вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание вентилятора, после чего огонь распространился в другие палаты.
Прибывшие на место ЧП спасатели экстренно эвакуировали остальных пациентов из здания больницы. Обстоятельства произошедшего выясняются.