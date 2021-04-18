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В Индии четыре человека погибли при пожаре в больнице для пациентов с коронавирусом

18 апреля 2021 14:17
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Новости Индии. Не менее четырех человек погибли в результате пожара в больнице в городе Райпур, где лечат заразившихся коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии четыре человека погибли при пожаре в больнице для пациентов с коронавирусом-1

Один человек погиб в огне, трое – от удушья. Вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание вентилятора, после чего огонь распространился в другие палаты.

В Индии четыре человека погибли при пожаре в больнице для пациентов с коронавирусом-4

Прибывшие на место ЧП спасатели экстренно эвакуировали остальных пациентов из здания больницы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

# Пожар # Фотофакт

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