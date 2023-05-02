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Есть даже кошачий скалодром. Посмотрите, какие товары для животных продают на Кантонской ярмарке

02 мая 2023 14:23
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У любого любителя домашних животных глаза разбегаются, а голова кругом идет от изобилия предложений. Зоотовары заняли целую секцию на 133-й Китайской ярмарке импорта и экспорта, также известной как Кантонская ярмарка. 

Есть даже кошачий скалодром. Посмотрите, какие товары для животных продают на Кантонской ярмарке-1

В перечне продукции, например, телефон для управления самоочищающимся умным кошачьим туалетом, фонтаны для животных, разного рода переноски, есть даже кошачий скалодром. Он сочетает в себе плюшевые материалы с деревянными досками, очень популярный в последнее время материал. 

Есть даже кошачий скалодром. Посмотрите, какие товары для животных продают на Кантонской ярмарке-4

Винты подвижны, а плюшевую ткань также можно снять для стирки. Еще одним важным моментом в павильоне стала мебель для животных – шкафы и табуреты. В одном шкафу есть небольшое отверстие, куда кошки могут зайти для уединения. Ярмарка в Гуанчжоу продлится до 5 мая. 

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