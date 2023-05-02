Есть даже кошачий скалодром. Посмотрите, какие товары для животных продают на Кантонской ярмарке

У любого любителя домашних животных глаза разбегаются, а голова кругом идет от изобилия предложений. Зоотовары заняли целую секцию на 133-й Китайской ярмарке импорта и экспорта, также известной как Кантонская ярмарка.

В перечне продукции, например, телефон для управления самоочищающимся умным кошачьим туалетом, фонтаны для животных, разного рода переноски, есть даже кошачий скалодром. Он сочетает в себе плюшевые материалы с деревянными досками, очень популярный в последнее время материал.