Робот-собака помогает ремонтировать метро в Париже. Вот как люди оценивают такого работника

Собакоподобный робот по кличке Персеваль помогает инспекторам парижского метро ремонтировать 100-летнюю железнодорожную сеть. При весе в 40 килограммов и высоте меньше метра он маневренный.

Гибкие конечности аппарата позволяют Персевалю работать в труднодоступных и опасных зонах. Кроме того, робот оснащен видеокамерой с обзором в 360 градусов и инфракрасным датчиком.

Уильям Ньесерон, инспектор инфраструктуры метро:

Это весело, напоминает большую игрушку, но важно, чтобы люди воспринимали ее не как игрушку, а как рабочий инструмент в туннеле, который не освещен.