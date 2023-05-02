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Робот-собака помогает ремонтировать метро в Париже. Вот как люди оценивают такого работника

02 мая 2023 14:21
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Собакоподобный робот по кличке Персеваль помогает инспекторам парижского метро ремонтировать 100-летнюю железнодорожную сеть. При весе в 40 килограммов и высоте меньше метра он маневренный. 

Робот-собака помогает ремонтировать метро в Париже. Вот как люди оценивают такого работника-1

Гибкие конечности аппарата позволяют Персевалю работать в труднодоступных и опасных зонах. Кроме того, робот оснащен видеокамерой с обзором в 360 градусов и инфракрасным датчиком. 

Робот-собака помогает ремонтировать метро в Париже. Вот как люди оценивают такого работника-4

Уильям Ньесерон, инспектор инфраструктуры метро: 
Это весело, напоминает большую игрушку, но важно, чтобы люди воспринимали ее не как игрушку, а как рабочий инструмент в туннеле, который не освещен. 

Робот-собака помогает ремонтировать метро в Париже. Вот как люди оценивают такого работника-7

Персевалю предстоит проинспектировать в общей сложности 13 километров тесных туннелей. Парижская сеть метро – одна из старейших и самых больших в Европе. Ежедневно транспортными услугами пользуются свыше 16 миллионов человек. Чтобы предотвратить сбои в работе, команда технического обслуживания должна анализировать общее состояние метрополитена, включающее в себя тысячи точек контроля. 

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