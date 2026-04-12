Европу накрыл топливный кризис! Что творится на заправках и реакция местных жителей
Несмотря на временную паузу на Ближнем Востоке, в Европе продолжается настоящий шторм. ЕС накрыл острейший за последние 4 года топливный кризис, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На заправках творится что-то невероятное. Цены скачут, как хотят. А местные жители не знают, что будет дальше.
Глядишь, такими темпами и на электрокары придется пересесть. Хотя в той же Германии, которая без оглядки закрыла все АЭС, и это дорого. В Чехии уже ввели регулирование цен на топливо. В Британии дотируют эту сферу. Во Франции установили верхний потолок цен. Вот вам и рыночная экономика.
А вспомните, как Беларусь клевали, особенно на Западе, когда в нашей стране к делу подключается регулятор. У них это чрезвычайная ситуация, а у нас диктатура. Классика двойных стандартов.
Есть надежды, что с полным открытием Ормузского пролива топливо снова начнет поступать на Запад. Да, но нет. Аналитики отмечают, как раньше, уже не будет, и в ценовом плане тоже.
Почему топливный кризис может ударить сильнее, чем кажется, и что будет, если ситуация выйдет из-под контроля? На неделе мы пообщались с теми, кто вошел в режим жесткой экономии.
Елена предлагает прогуляться. Она живет в живописном немецком городке на левом берегу Рейна. Но все достопримечательности – мимо. Фрау ведет нас на ближайшую заправку, где цены сейчас такие, что точно войдут в историю современной Германии.
Елена Гут, жительница Германии:
Вот, смотрите. Верхнее мы видим – это дизельное топливо. Чуть ниже 92-й. Super – это 95-й.
Цены на топливо в Германии растут как на дрожжах и, более того, меняются несколько раз в день. Местные жители отслеживают прайсы в специальном приложении, которое выдает обновленную стоимость ежеминутно.
Елена Гут:
В час пик цены довольно-таки высокие, часто получается так, что цены спадают где-то в районе 19 часов. Люди едут в основном с работы где-то в 17-18, после того, когда люди уже с работы вернулись, соответственно, где-то часиков в 19 уже цена начинает спадать. Утром цены очень высокие. В городе одна цена, на автомагистралях цена другая.
Кажется, все в духе рыночной экономики. Но немцы такие подходы уже не разделяют. Правительство тоже не в восторге. В Бундестаге даже ввели запрет на повышение цен больше раза в сутки. Но, кажется, это правило мимо кассы.
Елена Гут:
Цены повышаются и два раза в день. До повышения дизель стоил всегда меньше 2 евро.
Но, как говорится, беда не приходит одна. Повышение цен на топливо потянуло за собой и стоимость продуктов. Мы идем в ближайший магазин. Елена берет хлеб, сыр, сливочное масло. Все это заметно прибавило в стоимости в последние дни.
– На сколько выросли цены на продукты за последнее время?
– Грубо говоря, где-то на 10%.
Цены в Германии достигли максимума с 2022-го и значительно превышают средние показатели по ЕС. В начале апреля правительство ввело пакет экстренных мер, чтобы сдерживать стоимость, и выпустило на рынок нефть из стратегических запасов, но этого оказалось мало. Минфин настаивает на введении потолка цен на топливо и налога на сверхприбыль для энергокомпаний. Но есть и те, кто против этого.
Фридрих Мерц, канцлер Германии:
Мы не можем просто раздавать помощь без разбора. Помощь должна доходить до граждан напрямую. И, во-вторых, мы не хотим рыночных интервенций, которые приводят к перебоям в поставках.
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