Несмотря на временную паузу на Ближнем Востоке, в Европе продолжается настоящий шторм. ЕС накрыл острейший за последние 4 года топливный кризис, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На заправках творится что-то невероятное. Цены скачут, как хотят. А местные жители не знают, что будет дальше.

Глядишь, такими темпами и на электрокары придется пересесть. Хотя в той же Германии, которая без оглядки закрыла все АЭС, и это дорого. В Чехии уже ввели регулирование цен на топливо. В Британии дотируют эту сферу. Во Франции установили верхний потолок цен. Вот вам и рыночная экономика.

А вспомните, как Беларусь клевали, особенно на Западе, когда в нашей стране к делу подключается регулятор. У них это чрезвычайная ситуация, а у нас диктатура. Классика двойных стандартов.

Есть надежды, что с полным открытием Ормузского пролива топливо снова начнет поступать на Запад. Да, но нет. Аналитики отмечают, как раньше, уже не будет, и в ценовом плане тоже.