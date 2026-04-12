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Мендель: у Украины в этом году есть последний шанс заключить мир с РФ

12 апреля 2026 15:22
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Мендель: у Украины в этом году есть последний шанс заключить мир с РФ-0

Экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что у Украины осталось мало времени – около трех месяцев – для заключения мирного соглашения с РФ. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, после этого внимание США переключится на внутренние проблемы, и поддержка может ослабнуть.

Она также отметила слабую готовность Европы к активной мирной роли и подчеркнула нехватку у Украины ресурсов и людей для продолжения конфликта. В отсутствие договоренностей ситуация, по ее оценке, будет ухудшаться.

Кремль же считает, что ситуация на фронте должна подтолкнуть Киев к переговорам.

Фото: pixabay

# Международная политика

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