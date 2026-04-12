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«Даже вице-президент Вэнс поддержал Орбана!» Политолог Андрей Лазуткин о выборах в Венгрии

12 апреля 2026 16:59
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В Венгрии сегодня, 12 апреля, проходят парламентские выборы. Всего в них участвуют 5 партий, но главных соперника всего два. Это партия «Фидес» Виктора Орбана и «Тиса» Петера Мадьяра, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Голосование стартовало с рекорда. К полудню явка уже превысила показатели прошлых лет, достигнув почти 40 процентов. На кону – 199 кресел в Государственном собрании и право формировать курс страны на ближайшие четыре года. Виктор Орбан руководит Венгрией уже 16 лет. Он выступает за нормализацию отношений с Россией и реформы внутри ЕС. Его оппонент (лидер партии «Тиса») нацелен на более тесное взаимодействие с Брюсселем и НАТО. Эксперты также считают, что эта политсила одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в Евросоюз.

«Даже вице-президент Вэнс поддержал Орбана!» Политолог Андрей Лазуткин о выборах в Венгрии-2

Андрей Лазуткин, политолог:
Орбан – опытный политик, он у власти уже более 20 лет. И, конечно, за это время было много попыток его сбросить либо цветной революцией, либо разного рода информационными кампаниями. Сегодня мы видим точно такую же именно информационную кампанию.

А вот за оппозиционером Петером Мадьяром сегодня стоит Евросоюз. То есть это их ставленник, это проходная фигура, которую раскручивали через интернет, через блоги. Он никогда ничем не руководил. У него нет никакого опыта управленческой работы. И, конечно, если брать какую-то честную борьбу, то однозначно Орбан побеждает. Кроме того, к Орбану на, скажем так, предварительном этапе приезжали американцы и даже вице-президент Вэнс, который прямо его поддержал.

# Выборы # Андрей Лазуткин

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