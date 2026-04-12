«Даже вице-президент Вэнс поддержал Орбана!» Политолог Андрей Лазуткин о выборах в Венгрии

В Венгрии сегодня, 12 апреля, проходят парламентские выборы. Всего в них участвуют 5 партий, но главных соперника всего два. Это партия «Фидес» Виктора Орбана и «Тиса» Петера Мадьяра, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Голосование стартовало с рекорда. К полудню явка уже превысила показатели прошлых лет, достигнув почти 40 процентов. На кону – 199 кресел в Государственном собрании и право формировать курс страны на ближайшие четыре года. Виктор Орбан руководит Венгрией уже 16 лет. Он выступает за нормализацию отношений с Россией и реформы внутри ЕС. Его оппонент (лидер партии «Тиса») нацелен на более тесное взаимодействие с Брюсселем и НАТО. Эксперты также считают, что эта политсила одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в Евросоюз.