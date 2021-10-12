ЕС выделит Афганистану миллиард евро. На что пойдут эти деньги?

Новости Афганистана. Ситуацию в Афганистане рассмотрели 12 октября и представители государств «Большой двадцатки» на чрезвычайном саммите, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В условиях пандемии его решили провести в онлайн-формате. Но в расширенном составе – с участием представителей ООН, МВФ и Всемирного банка.

Понятно, что основной темой обсуждения, помимо прочего, стал экономический и гуманитарный кризис в Афганистане. На его преодоление ЕС решил выделить миллиард евро. Причем 300 миллионов пойдут на вакцинацию, 250 миллионов на другие гуманитарные нужды, в частности – поддержку здравоохранения. Германия потребовала допустить в страну все организации ООН для оказания полноценной помощи. И выделила 600 миллионов евро.