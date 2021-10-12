На Филиппинах идут сильные ливни. Затопило целые деревни

Новости Филиппин. В результате сильных ливней на Филиппинах погибли девять человек. Еще 11 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Филиппин. В результате сильных ливней на Филиппинах погибли девять человек. Еще 11 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В провинциях страны затопленными оказались муниципалитеты и целые деревни. Спасатели эвакуировали более 1 500 человек. На данный момент на месте происшествия работают специалисты. Они восстанавливают электроснабжение, водоснабжение и расчищают дороги.