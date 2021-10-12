Прямой эфир

На Филиппинах идут сильные ливни. Затопило целые деревни

12 октября 2021 11:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Филиппин. В результате сильных ливней на Филиппинах погибли девять человек. Еще 11 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Филиппинах идут сильные ливни. Затопило целые деревни-1

В провинциях страны затопленными оказались муниципалитеты и целые деревни. Спасатели эвакуировали более 1 500 человек. На данный момент на месте происшествия работают специалисты. Они восстанавливают электроснабжение, водоснабжение и расчищают дороги.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Руководство «Талибана» встретится с делегацией ЕС. Что будут обсуждать?
12 октября 2021 11:31

Руководство «Талибана» встретится с делегацией ЕС. Что будут обсуждать?

Украинцы отдают последние деньги на газ и отопление. В двух областях ввели ЧС
12 октября 2021 11:29

Украинцы отдают последние деньги на газ и отопление. В двух областях ввели ЧС

Из-за пандемии растёт уровень нищеты. Сколько человек оказались за чертой бедности?
12 октября 2021 09:14

Из-за пандемии растёт уровень нищеты. Сколько человек оказались за чертой бедности?