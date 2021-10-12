Руководство «Талибана» встретится с делегацией ЕС. Что будут обсуждать?

Руководство движения «Талибан» встретится с делегацией ЕС. Встреча пройдет в Катаре. Государство взяло на себя роль посредника между талибами и мировым сообществом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главные темы переговоров – экономический и гуманитарный кризис в Афганистане. Европейская делегация также намерена обсудить обеспокоенность нарушениями прав человека в стране и особенно прав женщин. В минувшие выходные представители «Талибана» встретились с американской делегацией – впервые после ухода контингента США из Афганистана. Вашингтон согласился предоставлять гуманитарную помощь. Напомним, сегодня ни одно государство не признало режим талибов.