Прямой эфир

Руководство «Талибана» встретится с делегацией ЕС. Что будут обсуждать?

12 октября 2021 11:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Руководство движения «Талибан» встретится с делегацией ЕС. Встреча пройдет в Катаре. Государство взяло на себя роль посредника между талибами и мировым сообществом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководство «Талибана» встретится с делегацией ЕС. Что будут обсуждать?-1

Главные темы переговоров – экономический и гуманитарный кризис в Афганистане. Европейская делегация также намерена обсудить обеспокоенность нарушениями прав человека в стране и особенно прав женщин. В минувшие выходные представители «Талибана» встретились с американской делегацией – впервые после ухода контингента США из Афганистана. Вашингтон согласился предоставлять гуманитарную помощь. Напомним, сегодня ни одно государство не признало режим талибов.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Украинцы отдают последние деньги на газ и отопление. В двух областях ввели ЧС
12 октября 2021 11:29

Украинцы отдают последние деньги на газ и отопление. В двух областях ввели ЧС

Из-за пандемии растёт уровень нищеты. Сколько человек оказались за чертой бедности?
12 октября 2021 09:14

Из-за пандемии растёт уровень нищеты. Сколько человек оказались за чертой бедности?

Более 60 миллионов евро. Столько Лондон должен выделить Франции на борьбу с контрабандистами
12 октября 2021 09:11

Более 60 миллионов евро. Столько Лондон должен выделить Франции на борьбу с контрабандистами