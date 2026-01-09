ЕС разработает план сдерживания США на случай атаки на Гренландию

Европа впервые со времен холодной войны готовится к войне не с противником, а с союзником. И ставка в этой игре – целый остров среди арктических льдов размером с половину Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотя в Брюсселе признают: если Вашингтон выберет силовой сценарий, остановить его будет почти невозможно. В ответ Минобороны Дании актуализировало секретную директиву, предписывающую военным в случае вторжения открывать огонь на поражение без дополнительных приказов.

Заявления Дональда Трампа о стратегических интересах США к Гренландии недавно шокировали Копенгаген. Уже 6 января датский парламент в экстренном режиме собрался на заседание, посвященное исключительно отношениям с Вашингтоном. Сообщается, что европейские столицы в срочном порядке разрабатывают план сдерживания США на случай атаки на Гренландию.

Миккель Рунге Олесен, старший научный сотрудник Датского института международных исследований:

Есть и другие возможные причины, помимо минералов и редкоземов, по которым Дональд Трамп может хотеть заполучить Гренландию. Сделать Америку снова великой или, возможно, даже еще более великой, верно? То есть идея территориальной экспансии. И, возможно, идея о том, что у Трампа есть шанс войти в историю одним из президентов, расширивших США. Если это так, то очень трудно что-либо предпринять в плане достижения компромисса.

Трамп же настаивает, что дело не в колоссальных запасах нефти и газа, а в геостратегии. Контроль над Гренландией – это контроль над Арктикой, где активно наращивают присутствие Россия и Китай. При этом сама Гренландия, обладающая широкой автономией, резко против такой инвазии.

По данным Financial Times, 85 % ее жителей отвергают идею присоединения к США. Развязка противостояния должна наступить на следующей неделе, когда госсекретарь Рубио встретится с датскими властями. От этого раунда переговоров будет зависеть, останется ли кризис дипломатическим или перейдет в горячую фазу.