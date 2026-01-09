На фоне европейских споров о зеленой энергетике и отказа от традиционных источников энергии в одной из школ Литвы ученики уже месяц вынуждены учиться, не снимая зимних курток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В классах Кидуляйской основной школы температура опускается до +10 градусов, что создает прямую угрозу здоровью детей и ставит под сомнение базовые обязанности государства. Причина – вышедший из строя отопительный котел, авария на котором произошла более четырех недель назад. По словам директора учебного заведения, ситуацию усугубили неполное отопление во время каникул, а также наступившие морозы и сильный ветер. Однако родители учеников видят корень проблемы не в погоде, а в невыносимо медлительной работе бюрократической машины. Социологи фиксируют глубочайший кризис доверия к властям. Согласно свежим опросам, вера литовцев в добросовестность чиновников рухнула до 14-летнего минимума, а рейтинг президента страны впервые за более чем два десятилетия ушел в отрицательную зону.