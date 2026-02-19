ЕС одобрил запросы на оборону восьми стран

Европейский союз одобрил инвестиционные планы по обороне еще восьми стран. Теперь эти государства смогут получить кредиты под низкий процент на военные нужды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финансовые запросы Эстонии, Греции, Италии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Финляндии составляют в общей сложности 74 миллиарда евро, то есть почти половину от 150 миллиардов евро, выделенных Еврокомиссией в рамках программы «Действия по обеспечению безопасности для Европы». При этом наибольшая сумма запрошена Польшей – свыше 43 миллиардов евро. Всего заявки на финансовую помощь ЕС подали 19 стран. Еврокомиссия еще рассматривает просьбы Чехии, Франции и Венгрии – их заявки пока не получили одобрения.