ЕС намерен увеличить расходы на оборону на 70 млрд евро – сюда включена помощь Украине

Страны Евросоюза намерены за два года увеличить расходы на оборону на 70 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорится в отчете главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

По его словам, военный бюджет европейских стран растет на протяжении последних семи лет, а в 2021 году он вырос на 6 % и достиг 214 миллиардов евро. Эти громадные деньги пойдут не только на закупку новой техники и вооружения. Евросоюз потратит их и на масштабную военную помощь Украине, а также странам Африки, Тихоокеанского региона и Западных Балкан.