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ЕС намерен увеличить расходы на оборону на 70 млрд евро – сюда включена помощь Украине

21 марта 2023 08:42
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Страны Евросоюза намерены за два года увеличить расходы на оборону на 70 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорится в отчете главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

ЕС намерен увеличить расходы на оборону на 70 млрд евро – сюда включена помощь Украине-1

По его словам, военный бюджет европейских стран растет на протяжении последних семи лет, а в 2021 году он вырос на 6 % и достиг 214 миллиардов евро. Эти громадные деньги пойдут не только на закупку новой техники и вооружения. Евросоюз потратит их и на масштабную военную помощь Украине, а также странам Африки, Тихоокеанского региона и Западных Балкан.

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# Международная политика # Жозеп Боррель # Фотофакт

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