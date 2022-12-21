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В Великобритании профсоюзы врачей призвали власти как можно быстрее сесть за стол переговоров

21 декабря 2022 15:02
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Новости Великобритании. В Великобритании не вышли на работу тысячи сотрудников скорой помощи. Они объявили забастовку, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании профсоюзы врачей призвали власти как можно быстрее сесть за стол переговоров-1

Жителей королевства попросили отнестись к временным трудностям с пониманием и, если это возможно, добираться до больниц своим ходом. А бригады врачей будут выезжать только на экстренные вызовы, когда есть угроза жизни пациента. Медики обвиняют правительство в плохом финансировании службы скорой помощи, из-за чего их зарплата за два года упала на 17 %, в то время как спрос на неотложку за это время вырос на 77 %. Из-за недостатка кадров бригады работают на пределе возможностей. Профсоюзы призвали власти как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы разрешить накопившиеся проблемы.

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# Акции протеста # Новости Великобритании # Фотофакт

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