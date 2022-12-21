В Великобритании профсоюзы врачей призвали власти как можно быстрее сесть за стол переговоров

Новости Великобритании. В Великобритании не вышли на работу тысячи сотрудников скорой помощи. Они объявили забастовку, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жителей королевства попросили отнестись к временным трудностям с пониманием и, если это возможно, добираться до больниц своим ходом. А бригады врачей будут выезжать только на экстренные вызовы, когда есть угроза жизни пациента. Медики обвиняют правительство в плохом финансировании службы скорой помощи, из-за чего их зарплата за два года упала на 17 %, в то время как спрос на неотложку за это время вырос на 77 %. Из-за недостатка кадров бригады работают на пределе возможностей. Профсоюзы призвали власти как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы разрешить накопившиеся проблемы.