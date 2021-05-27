В Колумбии не утихают протесты. За месяц погибли более 40 человек

Новости Колумбии. Более 80 человек, в том числе пять правоохранителей пострадали в ходе массовых беспорядков в Боготе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за протестных акций введен ночной комендантский час. Продолжаются погромы и столкновения с полицией.

Колумбия во власти толпы уже почти месяц. Демонстранты громят правительственные здания, банки и магазины. Поводом для митингов стала налоговая реформа. Однако затем список требований расширился. Теперь активисты выступают против социального неравенства и полицейского насилия.