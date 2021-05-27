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В Колумбии не утихают протесты. За месяц погибли более 40 человек

27 мая 2021 13:27
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Новости Колумбии. Более 80 человек, в том числе пять правоохранителей пострадали в ходе массовых беспорядков в Боготе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за протестных акций введен ночной комендантский час. Продолжаются погромы и столкновения с полицией.

В Колумбии не утихают протесты. За месяц погибли более 40 человек-1

Колумбия во власти толпы уже почти месяц. Демонстранты громят правительственные здания, банки и магазины. Поводом для митингов стала налоговая реформа. Однако затем список требований расширился. Теперь активисты выступают против социального неравенства и полицейского насилия.

С начала протестов погибли более 40 человек, свыше двух тысяч пострадали.

# Акции протеста # Фотофакт

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