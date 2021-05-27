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В следующий раз такое будет через 12 лет. Ночью на 27 мая Суперлуние совпало с лунным затмением

27 мая 2021 13:10
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Жители Земли ночью с 26 на 27 мая могли наблюдать сразу несколько астрономических явлений: Суперлуние, когда полная Луна находится в ближайшей к планете точке, и лунное затмение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В следующий раз такое будет через 12 лет. Ночью на 27 мая Суперлуние совпало с лунным затмением-1

Такое совпадение привело к тому, что спутник Земли приобрел красный оттенок. Кроме того, наблюдатели могли заметить у Луны корону голубого цвета.

В следующий раз такое будет через 12 лет. Ночью на 27 мая Суперлуние совпало с лунным затмением-4

Больше других повезло жителям Австралии, США и Юго-Восточной Азии. Полное затмение Суперлуны происходит достаточно редко. В следующий раз оно случится через 12 лет.

# Космос # Фотофакт

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