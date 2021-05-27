В следующий раз такое будет через 12 лет. Ночью на 27 мая Суперлуние совпало с лунным затмением

Жители Земли ночью с 26 на 27 мая могли наблюдать сразу несколько астрономических явлений: Суперлуние, когда полная Луна находится в ближайшей к планете точке, и лунное затмение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жители Земли ночью с 26 на 27 мая могли наблюдать сразу несколько астрономических явлений: Суперлуние, когда полная Луна находится в ближайшей к планете точке, и лунное затмение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое совпадение привело к тому, что спутник Земли приобрел красный оттенок. Кроме того, наблюдатели могли заметить у Луны корону голубого цвета.
Больше других повезло жителям Австралии, США и Юго-Восточной Азии. Полное затмение Суперлуны происходит достаточно редко. В следующий раз оно случится через 12 лет.