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Предводителей белорусской «оппозиции» не пригласили на День восстановления государства в Литве

16 февраля 2024 20:41
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Александр Лукашенко поздравил народ Литвы с национальным праздником. В соседней стране сегодня, 16 февраля, отмечают День восстановления государства. В своем обращении белорусский лидер подчеркнул, что нынешняя ситуация в отношениях наших стран не соответствует стремлениям простых литовцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предводителей белорусской «оппозиции» не пригласили на День восстановления государства в Литве-1

Беларусь всегда была заинтересована в мирной, процветающей Литве. Мы торговали, выстраивали сотрудничество по многим направлениям и сейчас придерживаемся политики открытости. Яркий пример – безвиз. Но в ответ официальный Вильнюс строит стены с колючей проволокой и закрывает границы. Сегодня в честь праздника в литовской столице прошли торжества с участием высших должностных лиц. Официальных представителей Беларуси, как и ожидалось, не пригласили. Впрочем, не удостоили чести и так называемую оппозицию, которая объявляла себя «новой властью» нашей страны. Предводителей «беглых» на мероприятие не позвали, а чтобы скрыть данный факт и попытаться сохранить лицо, они оперативно придумали себе заграничное турне на день праздника.

# Международная политика

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