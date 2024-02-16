Предводителей белорусской «оппозиции» не пригласили на День восстановления государства в Литве

Александр Лукашенко поздравил народ Литвы с национальным праздником. В соседней стране сегодня, 16 февраля, отмечают День восстановления государства. В своем обращении белорусский лидер подчеркнул, что нынешняя ситуация в отношениях наших стран не соответствует стремлениям простых литовцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь всегда была заинтересована в мирной, процветающей Литве. Мы торговали, выстраивали сотрудничество по многим направлениям и сейчас придерживаемся политики открытости. Яркий пример – безвиз. Но в ответ официальный Вильнюс строит стены с колючей проволокой и закрывает границы. Сегодня в честь праздника в литовской столице прошли торжества с участием высших должностных лиц. Официальных представителей Беларуси, как и ожидалось, не пригласили. Впрочем, не удостоили чести и так называемую оппозицию, которая объявляла себя «новой властью» нашей страны. Предводителей «беглых» на мероприятие не позвали, а чтобы скрыть данный факт и попытаться сохранить лицо, они оперативно придумали себе заграничное турне на день праздника.