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Эксперты назвали причины замедленного роста экономики Евросоюза

16 ноября 2023 20:04
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Рост экономики Евросоюза замедлился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты назвали причины замедленного роста экономики Евросоюза-1

Эксперты выделяют три причины случившегося. Основная из них – это высокая стоимость жизни. Кроме того, на упавшие показатели повлияли слабый внешний спрос и ужесточение кредитно-денежной политики. Еврокомиссар по экономике пообещал сложный год для жителей ЕС. Но выразил надежду, что покупательская способность населения постепенно восстановится.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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