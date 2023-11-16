Эксперты назвали причины замедленного роста экономики Евросоюза

Эксперты выделяют три причины случившегося. Основная из них – это высокая стоимость жизни. Кроме того, на упавшие показатели повлияли слабый внешний спрос и ужесточение кредитно-денежной политики. Еврокомиссар по экономике пообещал сложный год для жителей ЕС. Но выразил надежду, что покупательская способность населения постепенно восстановится.