В Германии работает только 20% транспорта из-за забастовки машинистов

Новости Германии. Сотни машинистов в Германии 16 ноября не вышли на работу. Они объявили забастовки, которые уже спровоцировали транспортный коллапс. Активисты требуют повышения оплаты труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С подобными требованиями к властям обратились около 10 тысяч человек. Участники стачки также призывают к сокращению рабочих часов и единоразовой премии. А пока в результате забастовки машинистов по расписанию работают только 20 % транспорта. Организаторы акции попросили людей не пользоваться железнодорожным транспортом и принесли извинения за доставленные неудобства.