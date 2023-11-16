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В Германии работает только 20% транспорта из-за забастовки машинистов

16 ноября 2023 19:47
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Новости Германии. Сотни машинистов в Германии 16 ноября не вышли на работу. Они объявили забастовки, которые уже спровоцировали транспортный коллапс. Активисты требуют повышения оплаты труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии работает только 20% транспорта из-за забастовки машинистов-1

С подобными требованиями к властям обратились около 10 тысяч человек. Участники стачки также призывают к сокращению рабочих часов и единоразовой премии. А пока в результате забастовки машинистов по расписанию работают только 20 % транспорта. Организаторы акции попросили людей не пользоваться железнодорожным транспортом и принесли извинения за доставленные неудобства.

# Забастовка # Новости Германии # Фотофакт

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