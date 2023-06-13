Путин утвердил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу

Президент России Владимир Путин во вторник, 13 июня, подписал закон о денонсации соглашения между РФ и Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу, информирует ТАСС.

Поясняется, что после того как Донецкая Народная Республика, Запорожская и Херсонская области берегов Азовского моря и Керченского пролива вошли в состав Российской Федерации, территории стали принадлежать только РФ. Украина утратила статус прибрежной страны в отношении этих территорий. Договор стал неактуален, потому Россия денонсировала соглашение.

Соглашение между Россией и Украиной было подписано в 2003 году.