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Путин утвердил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу

13 июня 2023 11:49
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Президент России Владимир Путин во вторник, 13 июня, подписал закон о денонсации соглашения между РФ и Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу, информирует ТАСС. 

Поясняется, что после того как Донецкая Народная Республика, Запорожская и Херсонская области берегов Азовского моря и Керченского пролива вошли в состав Российской Федерации, территории стали принадлежать только РФ. Украина утратила статус прибрежной страны в отношении этих территорий. Договор стал неактуален, потому Россия денонсировала соглашение. 

Соглашение между Россией и Украиной было подписано в 2003 году. 

# Международная политика # Владимир Путин

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