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Экс-президент Польши Валенса: есть риск гражданской войны в стране после выборов

14 октября 2023 11:06
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Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что из-за приближающихся парламентских выборов в стране может разразиться гражданская война. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французский журнал Le point.

Он отметил, что ситуация очень серьезна и существует опасность гражданской войны в Польше. Валенса опасается, что после проведения выборов демонстранты могут выйти на улицы и с оружием в руках. 

Парламентские переговоры состоятся 15 октября. Лидирующее положение занимает партия PiS. Основным конкурентом считается партия «Гражданская коалиция», которую возглавляет председатель Европейского совета Дональд Туск.
 

# Международная политика # Лех Валенса

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