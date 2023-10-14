Экс-президент Польши Валенса: есть риск гражданской войны в стране после выборов

Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что из-за приближающихся парламентских выборов в стране может разразиться гражданская война. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французский журнал Le point.

Он отметил, что ситуация очень серьезна и существует опасность гражданской войны в Польше. Валенса опасается, что после проведения выборов демонстранты могут выйти на улицы и с оружием в руках.

Парламентские переговоры состоятся 15 октября. Лидирующее положение занимает партия PiS. Основным конкурентом считается партия «Гражданская коалиция», которую возглавляет председатель Европейского совета Дональд Туск.

