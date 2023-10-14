Польский генерал допустил силовой сценарий в случае поражения PiS на выборах

Генерал польской армии Петр Пытель рассказал о вероятном силовом варианте развития событий в случае проигрыша правящей партии на выборах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

По его мнению, это можно было бы сделать с помощью командного состава армии, так как на сегодняшний день в Польше управление осуществляется на политическом уровне. Пытель также отметил, что в армии об этом говорят все, и выразил озабоченность по поводу напряженной ситуации на границе с Беларусью и некомпетентности командного состава.

Парламентские выборы в Польше состоятся 15 октября, где главными конкурентами правящей партии PIS будет «Гражданская коалиция» во главе с бывшим председателем Европейского совета Дональдом Туском.