​Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни

В понедельник, 12 июня, ушел из жизни бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони, сообщает ТАСС. Ему было 86 лет.

В последние дни жизни Берлускони находился в миланской больнице. Причина смерти экс-премьера Италии не уточняется, в апреле текущего года у Берлускони была диагностирована лейкемия. Тогда он находился в медучреждении больше месяца. В июне экс-премьер снова был госпитализирован.

Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане. С отличием окончил юридический факультет Миланского университета. До прихода в политику занимался бизнесом.

В 1994 году его партия Forza Italia победила на выборах, а Берлускони занял пост премьер-министра Италии на один год, после чего ушел в отставку. Второй раз в должности премьера он находился с 2001 по 2006 год. Всего Сильвио Берлускони занимал должность главы Совета министров Италии четыре раза.