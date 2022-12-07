Новости Италии. Экоактивисты забрызгали краской оперный театр в Милане. Таким образом протестующие хотели привлечь внимание властей к проблемам изменения климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению активистов, люди сместили свое внимание с действительно важных вещей, таких как природа и климат, на другие развлекательные события. Ранее от рук протестующих уже пострадали торговые центры и выставки. Неправильно заниматься искусством в то время, как миру грозит экологическая катастрофа, считают экоактивисты.