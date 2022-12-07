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Экоактивисты забрызгали краской оперный театр в Милане

07 декабря 2022 12:11
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Новости Италии. Экоактивисты забрызгали краской оперный театр в Милане. Таким образом протестующие хотели привлечь внимание властей к проблемам изменения климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экоактивисты забрызгали краской оперный театр в Милане-1

По мнению активистов, люди сместили свое внимание с действительно важных вещей, таких как природа и климат, на другие развлекательные события. Ранее от рук протестующих уже пострадали торговые центры и выставки. Неправильно заниматься искусством в то время, как миру грозит экологическая катастрофа, считают экоактивисты.

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# Акции протеста # Новости Италии # Фотофакт

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