Новости США. Полквартала полыхает недалеко от Майами. Там загорелся склад автозапчастей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации местных СМИ, с пламенем борются около сотни сотрудников экстренных служб. Они пытаются не допустить распространения пожара на жилые дома, которые находятся поблизости. Однако пока локализовать огонь не удается. Работе спасателей мешают многочисленные припаркованные автомобили. Причину возгорания еще предстоит установить. О количестве пострадавших не сообщается.