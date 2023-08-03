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Жители Косово расписывают городские здания граффити

03 августа 2023 09:06
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Бетонная столица. Так называют главный город Косово. Но местные с таким статусом Приштины мериться не хотят, а потому добавляют яркости в серые будни. На зданиях появляются граффити – и унылые здания становятся фотозонами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Косово расписывают городские здания граффити-1

Дэниэл Шарон, уличный художник:
Было бы хорошо, если бы разрешили больше публичных росписей. Знаете, существует так много разных стилей – это вдохновляет людей. И это увеличивает число туристов.

Жители Косово расписывают городские здания граффити-4

Из-за обилия бетона создается впечатление, как будто город строится до сих пор. А украшение делают его более уютным. К тому же ярким. В Приштине много молодежи, а значит, и потенциальных уличных художников.

# Социальная инфраструктура # Фотофакт

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