Жители Косово расписывают городские здания граффити

Бетонная столица. Так называют главный город Косово. Но местные с таким статусом Приштины мериться не хотят, а потому добавляют яркости в серые будни. На зданиях появляются граффити – и унылые здания становятся фотозонами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дэниэл Шарон, уличный художник:

Было бы хорошо, если бы разрешили больше публичных росписей. Знаете, существует так много разных стилей – это вдохновляет людей. И это увеличивает число туристов.