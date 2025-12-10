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Джонсон: Зеленский зря отправился в Лондон после коррупционного скандала в Украине

10 декабря 2025 08:28
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Джонсон: Зеленский зря отправился в Лондон после коррупционного скандала в Украине-0

По мнению бывшего сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона, поездка Владимира Зеленского в Лондон за денежной поддержкой, учитывая масштабный коррупционный скандал, не имела смысла, пишет РИА Новости.

«На что он рассчитывал после такого скандала, когда ехал?» – интересуется Джонсон. Союзники Киева в ЕС, как указывает эксперт, не испытав радости по поводу приезда Зеленского, все же не осмелились отпустить его без ничего. «Ему дали, скорее всего, пару пакетиков белого порошка, чтобы заставить замолчать», – предположил Джонсон.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский

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