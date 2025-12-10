В Нидерландах прошли марши против сокращения расходов на образование

Акции протеста проходят и в Нидерландах. Там возмущение жителей вызвали бюджетные планы правительства по сокращению средств на социальные расходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многотысячная толпа прошла маршем по улицам Амстердама, требуя повышения финансирования сферы образования.

Протестующие призвали власти Королевства не урезать дотации на развитие университетов и реализацию других социальных программ в пользу наращивания военных расходов. К слову, Нидерланды занимают седьмое место в НАТО по объемам трат на оборону. В 2026 году на эти цели планируется выделить более 26 миллиардов евро. Протестующие потребовали прекратить использование денег налогоплательщиков на гонку вооружений.