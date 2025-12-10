Прямой эфир

В Нидерландах прошли марши против сокращения расходов на образование

10 декабря 2025 07:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Акции протеста проходят и в Нидерландах. Там возмущение жителей вызвали бюджетные планы правительства по сокращению средств на социальные расходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многотысячная толпа прошла маршем по улицам Амстердама, требуя повышения финансирования сферы образования.

В Нидерландах прошли марши против сокращения расходов на образование-2

Протестующие призвали власти Королевства не урезать дотации на развитие университетов и реализацию других социальных программ в пользу наращивания военных расходов. К слову, Нидерланды занимают седьмое место в НАТО по объемам трат на оборону. В 2026 году на эти цели планируется выделить более 26 миллиардов евро. Протестующие потребовали прекратить использование денег налогоплательщиков на гонку вооружений.

# Международная политика # Протесты

Другие новости рубрики

Все новости
В Вильнюсе прошла масштабная акция протеста
10 декабря 2025 07:58

В Вильнюсе прошла масштабная акция протеста

Песков предупредил о неизбежном ответе в случае экспроприации активов РФ
10 декабря 2025 07:50

Песков предупредил о неизбежном ответе в случае экспроприации активов РФ

На Манхэттене вспыхнул крупный пожар в жилом доме
10 декабря 2025 07:33

На Манхэттене вспыхнул крупный пожар в жилом доме