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Дым от лесных пожаров в Канаде достиг американской Миннесоты

17 мая 2024 19:53
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Свыше 6 тысяч человек эвакуированы в Канаде из-за лесных пожаров. Пламя охватывает все новые территории. Огонь быстро разносится ветром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дым от лесных пожаров в Канаде достиг американской Миннесоты-1

Площадь возгорания уже превысила 11 тысяч гектаров. Дым от канадских пожаров достиг американской Миннесоты. Местные власти предупреждают об ухудшении качества воздуха и призывают людей перебраться в безопасные для жизни места. Пожарным пока не удается приручить стихию, однако дожди несколько помогли им в работе. Тем не менее эксперты отмечают, что ситуация может стать критической, если огонь продолжит распространяться так же быстро.

Напомним, в 2023 году в Канаде произошло рекордное количество лесных пожаров. Власти опасаются, что предстоящий летний сезон обещает не меньше проблем.

# Пожар

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