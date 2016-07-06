Новую купюру в 50 евро представил Европейский Центробанк

Новости Германии. Европейский Центробанк представил публике новую 50-евровую купюру. Она поступит в обращение 4 апреля будущего года.

На эту информацию стоит обратить внимание белорусам, путешествующим по Европе.

От прежней банкнота отличается применением дополнительных мер безопасности.

Появится на купюре полупрозрачное окошко с портретом мифологической Европы, ее изображение начертано также водяными знаками.

Кроме того, номинал микрошрифтом будет напечатан на банкноте в виде тонкой полосы, которая меняет цвет в зависимости от освещения.

50 евро — это самая популярная купюра: почти половина банкнот в обращении — именно этого номинала, сообщили Новости «24 часа» на СТВ.