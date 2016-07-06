Прямой эфир

Новую купюру в 50 евро представил Европейский Центробанк

06 июля 2016 06:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Европейский Центробанк представил публике новую 50-евровую купюру. Она поступит в обращение 4 апреля будущего года.

На эту информацию стоит обратить внимание белорусам, путешествующим по Европе.

От прежней банкнота отличается применением дополнительных мер безопасности.

Появится на купюре полупрозрачное окошко с портретом мифологической Европы, ее изображение начертано также водяными знаками.

Кроме того, номинал микрошрифтом будет напечатан на банкноте в виде тонкой полосы, которая меняет цвет в зависимости от освещения.

50 евро — это самая популярная купюра: почти половина банкнот в обращении — именно этого номинала, сообщили Новости «24 часа» на СТВ.

Они чаще всего подделываются: именно этим и вызвана замена прежних купюр новыми, лучше защищенными.

# Деньги

Другие новости рубрики

Все новости
Число жертв терактов в Медине возросло до четырёх
05 июля 2016 18:29

Число жертв терактов в Медине возросло до четырёх

Контрабандистов, продававших мигрантов на органы, задержали в Италии
05 июля 2016 07:32

Контрабандистов, продававших мигрантов на органы, задержали в Италии

В Подмосковье 32-летняя невеста утонула во время собственной свадьбы
04 июля 2016 17:35

В Подмосковье 32-летняя невеста утонула во время собственной свадьбы