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Число жертв терактов в Медине возросло до четырёх

05 июля 2016 18:29
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Новости Саудовской Аравии. Число жертв  терактов в Медине возросло до 4-х. Ранее сообщалось о двух погибших полицейских, которые пытались остановить боевика.

Власти Саудовской Аравии теперь уточняют все данные о серии взрывов, произошедших в понедельник в разных частях страны.

Первое  нападение произошло во время молитвы около Мечети Пророка. Атака также была совершена на шиитскую мечеть на побережье Персидского залива.

Взрыв  прогремел и у генерального консульства США в Джидде. Пока никто не взял на себя ответственность за теракты, однако подозрение падает на группировку “Исламское государство”.

Саудовская Аравия – активный участник коалиции, воюющей против исламистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт

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