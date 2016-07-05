Число жертв терактов в Медине возросло до четырёх

Новости Саудовской Аравии. Число жертв терактов в Медине возросло до 4-х. Ранее сообщалось о двух погибших полицейских, которые пытались остановить боевика.

Власти Саудовской Аравии теперь уточняют все данные о серии взрывов, произошедших в понедельник в разных частях страны.

Первое нападение произошло во время молитвы около Мечети Пророка. Атака также была совершена на шиитскую мечеть на побережье Персидского залива.

Взрыв прогремел и у генерального консульства США в Джидде. Пока никто не взял на себя ответственность за теракты, однако подозрение падает на группировку “Исламское государство”.

Саудовская Аравия – активный участник коалиции, воюющей против исламистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.