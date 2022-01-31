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Двоих полицейских застрелили на трассе в Германии

31 января 2022 14:09
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Новости Германии. Двое полицейских застрелены на западе Германии. Трагедия произошла на одной из трасс в момент проверки документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда патруль остановил машину, водитель внезапно открыл огонь и скрылся.  

Двоих полицейских застрелили на трассе в Германии-1

Поиски нападавших продолжаются. Как стало известно, в автомобиле было несколько человек и, по меньшей мере, один вооружен. Но описания машины у полиции нет. Местных жителей предупредили об опасности и попросили не подвозить незнакомых людей. Так как, пытаясь замести следы, злоумышленники могли бросить машину и попытаться уехать на попутке. Движение на участке трассы, где произошла трагедия, перекрыто, там работают следователи.  

# Стрельба # Фотофакт

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