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Австралийские фермеры столкнулись с самым массовым нашествием мышей за последние десятилетия

17 июня 2021 13:22
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Новости Австралии. Фермеры в Австралии столкнулись с нашествием мышей. Оно является самым массовым за последние десятилетия. Грызуны уничтожают запасы сена с катастрофической скоростью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Австралийские фермеры столкнулись с самым массовым нашествием мышей за последние десятилетия-1

Убытки аграриев уже составляют около сотни тысяч долларов и продолжают расти. Одна из причин бедствия – новые методы выращивания культур. Чтобы из земли не уходила влага, сеют по соломе, оставшейся после уборки урожая. А она служит мышам и пищей, и укрытием. В таких условиях популяция вредителей растет в геометрической прогрессии.

Австралийские фермеры столкнулись с самым массовым нашествием мышей за последние десятилетия-4

Правительство пошло на крайние меры: разрешили использовать сильнодействующий яд. Однако видимых результатов пока нет.

# Сельское хозяйство # Фотофакт

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