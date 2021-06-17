Австралийские фермеры столкнулись с самым массовым нашествием мышей за последние десятилетия

Новости Австралии. Фермеры в Австралии столкнулись с нашествием мышей. Оно является самым массовым за последние десятилетия. Грызуны уничтожают запасы сена с катастрофической скоростью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Убытки аграриев уже составляют около сотни тысяч долларов и продолжают расти. Одна из причин бедствия – новые методы выращивания культур. Чтобы из земли не уходила влага, сеют по соломе, оставшейся после уборки урожая. А она служит мышам и пищей, и укрытием. В таких условиях популяция вредителей растет в геометрической прогрессии.