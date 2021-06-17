Встреча Путина и Байдена. Что о ней говорят мировые СМИ?

Мировые СМИ обсуждают переговоры лидеров США и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мнения касательно итогов прошедшей 16 июня в Женеве встречи расходятся. Так, американская пресса говорит о заметном напряжении между Путиным и Байденом, а также недостатке остроты. Немецкие журналисты назвали саммит плодотворным, и подчеркнули договоренности о работе над соглашением в вопросе контроля вооружения. Отмечен и факт скорого возвращения послов.

Одобрительно о переговорах отзываются и СМИ Британии. Разочарованы лишь малой продолжительностью. А в Китае считают, что стороны не смогли добиться конкретных результатов.