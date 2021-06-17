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Встреча Путина и Байдена. Что о ней говорят мировые СМИ?

17 июня 2021 11:49
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Мировые СМИ обсуждают переговоры лидеров США и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мнения касательно итогов прошедшей 16 июня в Женеве встречи расходятся.

Так, американская пресса говорит о заметном напряжении между Путиным и Байденом, а также недостатке остроты. Немецкие журналисты назвали саммит плодотворным, и подчеркнули договоренности о работе над соглашением в вопросе контроля вооружения. Отмечен и факт скорого возвращения послов.

Встреча Путина и Байдена. Что о ней говорят мировые СМИ?-1

Одобрительно о переговорах отзываются и СМИ Британии. Разочарованы лишь малой продолжительностью. А в Китае считают, что стороны не смогли добиться конкретных результатов.

Встреча Путина и Байдена. Что о ней говорят мировые СМИ?-4

Встреча Путина и Байдена состоялась накануне в Швейцарии. Переговоры длились около четырех часов. Лидеры договорились о запуске консультаций по стратегической стабильности, что отражено в совместном заявлении. Еще одним важным шагом на пути к «размораживанию» двусторонних отношений стало решение о возвращении послов двух стран.

# Международная политика # Владимир Путин # Джо Байден # Фотофакт

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