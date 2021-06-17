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​Масштабный сбой произошёл в работе сайтов авиакомпаний и банков в нескольких странах

17 июня 2021 13:20
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Масштабный сбой в работе интернет-ресурсов авиаперевозчиков и финансовых организаций зафиксирован в нескольких странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Масштабный сбой произошёл в работе сайтов авиакомпаний и банков в нескольких странах-1

Ситуация затронула сразу четыре американские авиакомпании. На сайты поступают сотни жалоб. У пассажиров возникли трудности с онлайн-регистрацией на рейсы, некоторые вылеты были задержаны.

​Масштабный сбой произошёл в работе сайтов авиакомпаний и банков в нескольких странах-4

О сбоях сообщила и австралийская авиакомпания. Также неполадки выявлены в работе мобильных приложений нескольких банков.

# Интернет # Фотофакт

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