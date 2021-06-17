​Масштабный сбой произошёл в работе сайтов авиакомпаний и банков в нескольких странах

Масштабный сбой в работе интернет-ресурсов авиаперевозчиков и финансовых организаций зафиксирован в нескольких странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация затронула сразу четыре американские авиакомпании. На сайты поступают сотни жалоб. У пассажиров возникли трудности с онлайн-регистрацией на рейсы, некоторые вылеты были задержаны.