​Масштабный сбой произошёл в работе сайтов авиакомпаний и банков в нескольких странах

Масштабный сбой в работе интернет-ресурсов авиаперевозчиков и финансовых организаций зафиксирован в нескольких странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабный сбой в работе интернет-ресурсов авиаперевозчиков и финансовых организаций зафиксирован в нескольких странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуация затронула сразу четыре американские авиакомпании. На сайты поступают сотни жалоб. У пассажиров возникли трудности с онлайн-регистрацией на рейсы, некоторые вылеты были задержаны.
О сбоях сообщила и австралийская авиакомпания. Также неполадки выявлены в работе мобильных приложений нескольких банков.