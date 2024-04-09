Два человека убиты в результате стрельбы в Канаде, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия произошла на стройплощадке в городе Эдмонтон.

Как сообщили в полиции, в ходе ссоры, вспыхнувшей между рабочими, один из них достал пистолет и открыл огонь. Двое скончались на месте, еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу. По рассказам свидетелей, он сделал приблизительно шесть выстрелов, после чего скрылся. Сейчас полиция разыскивает подозреваемого и выясняет все обстоятельства произошедшего.