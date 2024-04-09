Прямой эфир

Два человека убиты в результате стрельбы в Канаде

09 апреля 2024 13:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Два человека убиты в результате стрельбы в Канаде, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия произошла на стройплощадке в городе Эдмонтон.

Два человека убиты в результате стрельбы в Канаде-1

Как сообщили в полиции, в ходе ссоры, вспыхнувшей между рабочими, один из них достал пистолет и открыл огонь. Двое скончались на месте, еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу. По рассказам свидетелей, он сделал приблизительно шесть выстрелов, после чего скрылся. Сейчас полиция разыскивает подозреваемого и выясняет все обстоятельства произошедшего.

# Стрельба # Новости Канады

Другие новости рубрики

Все новости
Конгрессвумен Тейлор-Грин: в США рассматривают возможность отправки войск в Украину
09 апреля 2024 13:38

Конгрессвумен Тейлор-Грин: в США рассматривают возможность отправки войск в Украину

Песков: ДОВСЕ потерял свою жизнеспособность из-за стратегической ситуации
09 апреля 2024 12:33

Песков: ДОВСЕ потерял свою жизнеспособность из-за стратегической ситуации

Зеленский рассказал, что командование приковало наибольшее внимание к Харькову
09 апреля 2024 11:53

Зеленский рассказал, что командование приковало наибольшее внимание к Харькову