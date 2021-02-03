Два агента ФБР погибли в результате стрельбы во Флориде

Новости США. В американской Флориде расследуют самую крупную за последние годы стрельбу по агентам ФБР при исполнении. В результате ЧП погибли два человека, еще трое получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники были застрелены при попытке провести обыск в одном из частных домов. Подозреваемый по делу о распространении детской порнографии забаррикадировался в здании и открыл огонь. Два агента находятся в больнице. Злоумышленник, по предварительной информации, покончил с собой.