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Два агента ФБР погибли в результате стрельбы во Флориде

03 февраля 2021 09:26
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Новости США. В американской Флориде расследуют самую крупную за последние годы стрельбу по агентам ФБР при исполнении. В результате ЧП погибли два человека, еще трое получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два агента ФБР погибли в результате стрельбы во Флориде-1

Сотрудники были застрелены при попытке провести обыск в одном из частных домов. Подозреваемый по делу о распространении детской порнографии забаррикадировался в здании и открыл огонь. Два агента находятся в больнице. Злоумышленник, по предварительной информации, покончил с собой.

# Стрельба в США # Фотофакт

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