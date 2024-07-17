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Дуда: Победа России в Украине может привести к войне с НАТО

17 июля 2024 08:50
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Победа Российской Федерации в конфликте в Украине способна привести к военным действиям с Западом. О возможности такого варианта развития событий высказался президент Польши Анджей Дуда, пишет ТАСС со ссылкой на портал Wirtualna Polska.

Дуда отмечает, что Североатлантический альянс ведет подготовку к военным действиям. Это, по его словам, происходит по той причине, что «потенциальная война России с Западом будет невероятно близка», если РФ победит в ходе вооруженного конфликта в Украине.

В ходе саммита НАТО в Вашингтоне, давая интервью газете Politico, Дуда подчеркнул, что мир возвратился в ситуацию холодной войны. Исходя из этого, президент Польши выступил с призывом к партнерам по блоку начать наращивание оборонных расходов. 

# Международная политика

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