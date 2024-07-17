Американская разведка предупреждает о новых попытках покушения на Трампа

Очередные случаи покушения на экс-главу Белого дома Дональда Трампа могут произойти в течение ближайших недель, пишет ТАСС со ссылкой на американское издание Politico.

В материале указано, что администрацией США получены сведения о фактах угроз со стороны Ирана Дональду Трампу. Politico подчеркивает что на протяжении многих лет Тегеран якобы хочет «отомстить Трампу за убийство» иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

Однако также в статье уточняется, что власти Вашингтона не располагают доказательствами связи Ирана с покушением на Трампа 13 июля.