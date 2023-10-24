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Дуда начнёт консультации по формированию нового правительства

24 октября 2023 11:50
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Президент Польши Анджей Дуда 24 октября начнет консультации по формированию нового правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дуда начнёт консультации по формированию нового правительства -1

Ожидается, что лидеры трех партий «Гражданской коалиции», «Третьего пути» и «Левых» в совместном заявлении укажут своего кандидата на пост премьер-министра Польши – почти наверняка на должность выдвинут Дональда Туска. Также, возможно, будут названы имена вице-премьеров и спикера Сейма.

# Международная политика # Фотофакт

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