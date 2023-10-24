Дуда начнёт консультации по формированию нового правительства

Ожидается, что лидеры трех партий «Гражданской коалиции», «Третьего пути» и «Левых» в совместном заявлении укажут своего кандидата на пост премьер-министра Польши – почти наверняка на должность выдвинут Дональда Туска. Также, возможно, будут названы имена вице-премьеров и спикера Сейма.