Израиль не будет пропускать цистерны с топливом в Газу, чтобы бензин не попал к ХАМАС

Израиль не будет пропускать цистерны с топливом в сектор Газа. Об этом заявили в правительстве страны. Там опасаются, что бензин может попасть в руки группировки ХАМАС, которая будет использовать его в военных целях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом наличие топлива напрямую связано с выживанием в анклаве. Без него нет электричества, не работают опреснительные установки и водяные насосы, генераторы в больницах. Госпитали уже не могут оказывать полноценную помощь и не справляются с наплывом раненых. Из-за отсутствия медикаментов врачам порой приходится проводить операции без анестезии. При этом у египетского погранперехода по-прежнему в ожидании въезда в Газу стоят 40 грузовиков с гуманитарной помощью. Отметим, по последним данным, число жертв палестино-израильского конфликта превысило 6,5 тысячи человек. Из них свыше двух тысяч – дети.