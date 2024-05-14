Деркач: потери Германии от взрывов на «Северных потоках» – 300 млрд долларов

Бывший член Верховной рады Андрей Деркач сообщил, что в Германии, Франции и США есть силы, готовые поддержать расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, с 2022 года из-за роста цен на энергоресурсы Германия потеряла около 300 млрд.

«Чтобы было понятно, по разным оценкам 300 миллиардов с 2022 года Германия потеряла от повышения цены на энергоносители», – сказал он.

Ранее Следственный комитет России изучит обращение от депутатов Госдумы с просьбой о расследовании терактов против РФ.

Взрывы на газопроводе произошли в 2022 году, и Генпрокуратура РФ возбудила дело об акте международного терроризма.