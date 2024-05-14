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Деркач: группа прикрытия подрыва «Северных потоков» готовилась в Украине

14 мая 2024 12:30
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Бывший депутат украинского парламента Андрей Деркач заявил, что участников подрыва газопровода «Северный поток» готовили в Украине и в Румынии. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявляет, что вся группировка, причастная к взрыву, идентифицирована. Среди участников - Марина Ситала, один из самых лучших технодайверов Украины.

«Они выполняли функцию операции прикрытия, погружения», – сказал экс-депутат украинского парламента.

Деркач также отмечает, что участники получили румынские паспорта и что операцию координировало ЦРУ. При этом Следственный комитет России рассмотрит обращение депутатов Государственной Думы с просьбой расследовать теракты против России.

# Международная политика

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