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В Минобороны Эстонии опровергли сообщения об отправке войск в Украину

14 мая 2024 12:21
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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отверг информацию о возможной отправке войск на запад Украины, сказав, что эта идея не прорабатывалась. Об этом пишет РИА Новости.

Советник эстонского лидера Мадис Ролл ранее заявлял, что власти страны рассматривают такую вероятность. Певкур отметил, что приоритетом является доставка боеприпасов на территорию страны и обучение украинских военных. 

В Кремле считают, что страны НАТО должны оценивать потенциальную опасность прямого вмешательства в украинский конфликт.

# Международная политика

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