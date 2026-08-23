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Ликвидация аварий на энергосетях после непогоды в Литве может занять неделю

23 августа 2026 13:49
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Власти Литвы заявили, что ликвидация аварий на энергосетях после масштабной бури может занять целую неделю. Без электроэнергии в стране остаются более 200 тысяч жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ликвидация аварий на энергосетях после непогоды в Литве может занять неделю-2

Из‑за порывов ветра до 30 метров в секунду энергетики зарегистрировали около трех тысяч повреждений на линиях электропередачи. В профильной компании ситуацию называют катастрофической и отмечают, что подобного ущерба не было последние несколько десятилетий. Восстановительные работы осложняют затопленные участки и поваленные деревья. Спасатели выезжали на вызовы около двух тысяч раз. Буря нарушила и работу транспорта: поезда ходят с задержками, упавшие ветви повредили десятки автомобилей и зданий. Чтобы ускорить ремонт, отзывают специалистов из отпусков. При этом шторм ударил и по соседям – в Латвии из‑за ураганного ветра и проливного дождя без электроэнергии остались более 270 семей.

# Новости Литвы

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