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Дания поменяла герб из-за слов Трампа

07 января 2025 13:10
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В начале января король Дании изменил королевский герб, выделив Гренландию и Фарерские острова. Это могло быть связано с высказыванием Дональда Трампа о том, что США должна принадлежать Гренландия. Об этом пишет РИА Новости. 

Дания поменяла герб из-за слов Трампа-1

Фото: pixabay 

Трамп пригласил Кена Хоури в качестве нового посла в Дании, что стало поводом для ответа со стороны гренландского премьер-министра Муте Эгеде, который сказал, что Гренландия не продается. В новом гербе убраны короны, которые символизировали Кальмарский союз, и добавлено изображение белого медведя и серебристого барана, которые символизируют Гренландию и Фарерские острова. С 2009 года Гренландия остается частью Дании, но имеет автономию. Датские парламентарии назвали слова Трампа неприемлемыми.

# Международная политика

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