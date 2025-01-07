Дания поменяла герб из-за слов Трампа

В начале января король Дании изменил королевский герб, выделив Гренландию и Фарерские острова. Это могло быть связано с высказыванием Дональда Трампа о том, что США должна принадлежать Гренландия. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп пригласил Кена Хоури в качестве нового посла в Дании, что стало поводом для ответа со стороны гренландского премьер-министра Муте Эгеде, который сказал, что Гренландия не продается. В новом гербе убраны короны, которые символизировали Кальмарский союз, и добавлено изображение белого медведя и серебристого барана, которые символизируют Гренландию и Фарерские острова. С 2009 года Гренландия остается частью Дании, но имеет автономию. Датские парламентарии назвали слова Трампа неприемлемыми.